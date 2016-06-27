英脱欧拖累人民币大跌245点创五年半新低 但未现恐慌购汇

路透北京6月27日 - 人民币兑美元即期周一放量大跌245点创2010年12月23日以来的五年半新低，较上日收盘价大跌0.37%，此前英国公投脱欧引发全球金融市场动荡以及避险情绪飙涨。交易员称，人民币汇市客盘购汇力道明显上升，但未见恐慌性购汇，市场继续密切注意欧洲在英国脱欧之后可能出现的其他余震。

今日人民币对美元中间价亦大跌0.91%，也就是599点，亦创五年半新低。路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价今日预计会开在6.6623元附近，较上日下跌约847点。但路透测算今日CFETS人民币汇率指数较上日略有上扬。

交易员指出，英国脱欧这一大地震之后，人民币中间价和即期价格大幅下跌，但波动幅度最大也不过1%左右，跟其他新兴市场货币相比，幅度算是比较平稳，也没有引发市场大幅度恐慌性购汇，显示中国现行汇率机制基本经受住巨大风险事件的考验。

“大家都认为购汇会相对偏多，但到现在也没有到很猛的感觉，也没有到不看价格就去买（美元）的地步，偏多也是正常的，周五下午这么大的风险事件。”一股份行交易员指出。

交易员们并称，英国脱欧事件最后确认的时间是在上周五下午，客盘对这一风险事件的反应会比较滞后，尤其是很多外汇交易量比较大的国有大型企业，他们需要在购汇或者售汇之前获得公司决策层的认可，因此要关注后市购汇力道。

不过目前为止可以确定的是，虽然此次英国脱欧事件的地震级别很高，亦引发市场购汇热潮，但这引发人民币贬值的预期却远不能跟今年1月份的时候相提并论，亦显示现行人民币汇率机制的稳定性。

中国总理李克强周一在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；而经济基本面决定了人民币不存在长期贬值基础，中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平上的基本稳定。

中国央行货币政策委员会委员黄益平在达沃斯论坛也上表示，中国央行已经明确了汇率机制，强调人民币相对一篮子货币稳定，尽管市场习惯看人民币兑美元汇率，但过度解读人民币兑美元贬值是不合适的。

他指出，像英国脱欧或者类似事件会影响国际主要货币，必然影响人民币汇率，而且未来人民币真正走向浮动汇率波动会更大；值得关注的是汇率对实体经济造成的影响，以及金融体系在汇率波动时能否保持相对稳定。

中国外汇交易中心公布的的上周人民币汇率三个指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周环比跌0.55%至95.29，继续刷新该指数的纪录新低，较去年末累计下跌5.6%，较2014年底则下跌4.71%。

全球汇市方面，英镑周一继续承压，跌向31年低位，反映出英国投票脱欧后投资者深重的悲观情绪。此前，英国脱欧在全球市场掀起轩然大波。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）