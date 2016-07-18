人民币大幅收跌 夜盘盘初失守6.7刷新逾五年半新低

路透北京/上海7月18日 - 人民币兑美元即期周一较上日收盘价下跌近200点创逾五年半收盘低位，随后在夜盘盘初6.7整数关口即告失守，最低触及6.7006，刷新2010年11月1日以来新低。周一中间价亦跌逾150点刷新逾五年半新低。

交易员称，近期风险事件频发，美元指数周五大涨，今日中间价仍按定价机制执行，即期市场贬值压力上升，当然短期是否实质性跌破6.7关口仍看央行态度及美元走势。

他们并指出，日内仍可看到较为明显的大行维稳迹象，但也可以料到监管层不会死守某个具体点位，更多的是向市场提供流动性，并适度维稳收盘价，控制贬值速度，等待外部环境转好，中期看料人民币缺乏持续贬值空间。

“客盘（美元）买盘挺强势的，...正常看，美元指数只要稍微升一点，明天的中间价就是在6.7以上了，那明天成交价就必然在6.7以上，但能否企稳在这个位置还要看北京的银行怎么操作。”一中资行交易员称。

另有交易员并指出，即期汇价6.7元是个重要的心理关口，但若明日中间价继续偏弱，并跌破6.7元关口，则即期汇价似乎没有不跌破6.7元的道理。

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数较上月降1.64%至123.14，创20个月新低，降幅较上月的0.86%有所扩大。6月人民币名义有效汇率指数降1.31%至119.49，亦创20个月新低，上月为降0.19%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日略升0.10%至94.47；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微升至95.45。

全球汇市方面，日圆兑美元周一回探三周低点，投资人轧平此前因土耳其传出军事政变而大增的避险交易。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6987 6.6804 -0.27%

中间价CNY=SAEC 6.6961 6.6805 -0.23%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 219.95亿美元 195.04亿美元

日内波动幅度(pips) 78 日低6.7003 日高6.6925

今年以来升贬幅度 -3.06%

2005年汇改以来升贬幅度 23.55%

一年期美元/人民币掉期 580

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.71 6.71

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.854 6.8465

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6988；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）