中国9月外汇占款转为正增长 央行仍需释放流动性（更新版）

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
(新增更多分析师评论和背景)
路透北京10月17日 - 中国9月全部金融机构外汇占款虽再度转为正增长，但数额仅为11.4亿元人民币。分析人士普遍相信，为弥补未来基础货币供应量的缺口，央行仍需采用多种工具继续释放流动性。
根据中国央行网站的金融机构人民币信贷收支表，9月末金融机构外汇占款余额为294,591.70亿元。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元；在7月转为正增长378亿元后，8月再度减少311亿元。
“由负转正，正负互见，反映央行干预有实质性减小，外汇占款很大可能不再承担补充基础货币的主要手段。下一步央行将更多使用或丰富其补充货币的新工具，而外汇占款原来具有的指向性意义变小。”中国银行国际金融研究所研究员高玉伟说。
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩亦认为，未来只要央行坚持退出外汇市场的常态化干预，外汇占款低速增长会持续。这导致在高法定存款准备金率条件下，基础货币的供应出现缺口，需要央行通过数理化手段加以解决。
加之中国经济一时难有明显改善，依然需要货币政策予以支持，故年内央行仍有望以定向宽松为主，释放流动性的手段可包括已采取的再贷款、投放常备借贷便利（SLF）等。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，外汇占款低迷，以及四季度公开市场到期资金量偏少，可能导致央行暂停正回购，甚至重启逆回购。
虽然自今年5月以来人民币持续升值，人民币兑美元即期CNY=CFXS在本周四收盘及盘中均再创逾七个月新高。但实际上，企业结汇意愿依然不高，直接造成外汇占款低迷。央行不希望人民币贬值的态度也抑制了外汇占款增长。
国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数9月环比上升2.54%至119.75，连续第四个月回升，增速较前月的1.62%明显加快。
央行数据并显示，9月财政性存款余额为41,304.92亿元，较上月大幅减少3,165.2亿元。上述两项数据表明，9月份市场因此增加了3,176.6亿元的流动性。
中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。
中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。
以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
2014年 11.4 -3,165.2
9月
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12 2,729 -14,603
月
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243
注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增量数据为根据央行最新公布数据计算。
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
欲了解详情，可点选中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）
(发稿 谢衡/李贺/李文科; 审校 曾祥进/张喜良)
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