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中国财经 | 2014年 10月 24日 星期五 15:10 BJT

沪综指震荡近收平 反弹动力不足大盘延续调整

路透北京10月24日 - 中国股市沪综指周五震荡近收平，延续调整走势。分析师指出，十八届四中全会公报符合市场预期，市场未形成新的炒作主线，盘面热点散乱。由于目前偏负面因素较多，经济走弱预期及新股申购分流资金压力令大盘缺乏持续反弹动力。

沪综指.SSEC收报2,302.28点，微跌0.14点或0.01%，本周该指数累计下跌1.66%，为四个月来最大周跌幅；上证A股今日成交1,141亿元人民币，上日为1,404亿元。

“只能说现在还是一个调整的阶段，看能不能把2,300这个关口守住，短期偏负面的因素还是比较多吧。”国都证券策略分析师肖世俊表示，“反弹动力还是不明显。“

他说，短期房地产行业成交量有所回暖，价格降幅亦收窄，短期房地产板块下行空间有限，年底机构投资策略偏防御，低估值股票料很难被再次杀跌。

中证内地地产主题指数.CSICMREI上涨0.30%，走势强于大盘。

国家统计局周五公布数据显示，中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。

沪深300指数.CSI300收报2,390.706点，跌0.22%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,401.2点，跌0.21%，成交595,992手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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