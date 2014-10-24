沪综指震荡近收平 反弹动力不足大盘延续调整

香港3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2% 连五月创新高
路透香港4月28日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。
路透北京10月24日 - 中国股市沪综指周五震荡近收平，延续调整走势。分析师指出，十八届四中全会公报符合市场预期，市场未形成新的炒作主线，盘面热点散乱。由于目前偏负面因素较多，经济走弱预期及新股申购分流资金压力令大盘缺乏持续反弹动力。
沪综指.SSEC收报2,302.28点，微跌0.14点或0.01%，本周该指数累计下跌1.66%，为四个月来最大周跌幅；上证A股今日成交1,141亿元人民币，上日为1,404亿元。
“只能说现在还是一个调整的阶段，看能不能把2,300这个关口守住，短期偏负面的因素还是比较多吧。”国都证券策略分析师肖世俊表示，“反弹动力还是不明显。“
他说，短期房地产行业成交量有所回暖，价格降幅亦收窄，短期房地产板块下行空间有限，年底机构投资策略偏防御，低估值股票料很难被再次杀跌。
中证内地地产主题指数.CSICMREI上涨0.30%，走势强于大盘。
国家统计局周五公布数据显示，中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。
沪深300指数.CSI300收报2,390.706点，跌0.22%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,401.2点，跌0.21%，成交595,992手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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