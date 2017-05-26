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中国财经 | 2017年 5月 26日 星期五 16:28 BJT

外汇期权冲销启动 首轮终止金额逾40亿美元--外汇交易中心

路透上海5月26日 - 中国外汇交易中心周五称，该中心当天成功举行中国银行间市场首轮外汇期权冲销，提前终止期权合约114笔，共计40.63亿美元。目前交易中心冲销业务已覆盖利率互换、外汇掉期、外汇期权等本外币衍生品。

刊登在外汇交易中心网站的新闻稿并称，这是中国银行间市场首次开展期权类衍生品冲销业务，对完善市场设施建设、降低市场整体信用风险具有重要意义。

新闻稿显示，本轮外汇期权冲销共13家机构参与，分别为：中国银行(601988.SS)、建设银行(601939.SS)、交通银行(601328.SS)、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)、平安银行(000001.SZ)、兴业银行(601166.SS)、民生银行(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)、浙商银行(2016.HK)、花旗银行、汇丰银行、星展银行(DBSM.SI)。（完）

更多细节，请点选中国外汇交易中心网站(here)

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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