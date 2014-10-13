余永定：应停止汇市干预实行浮动汇率 避免外储续增

路透北京10月13日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员余永定建议，中国央行应停止干预外汇市场、实行浮动汇率制度，避免进一步增加官方外汇储备，以缓解目前存在的严重资源错配问题。

他撰文称，人民币汇率离均衡水平不远已在国内形成共识，这意味着停止干预后，尽管汇率会升值，其升值幅度也是有限的，市场化的人民币汇率对经济增长的影响也将有限。

“中国必须避免进一步增加官方外汇储备。在目前情况下，达到这一目标的、唯一有效的办法就是让中国人民银行停止干预外汇市场。而这无疑意味着实行浮动汇率。”他称。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

余永定同时指出，由于中国金融市场缺乏深度和弹性，短期跨境资本的迅速流入或流出会使人民币汇率出现过度的波动。因此，中国需要通过对短期跨境资本流动的管制来减少汇率波动。

他并引述数据称，中国目前已积累了5万亿美元左右的海外资产，3万亿美元左右的海外债务。但是，尽管中国有2万亿美元的净资产，却在过去十年中连年出现投资收益赤字，意味着每年要向外国支付巨额利息。这种现象表明存在严重的资源错配问题。

此外，余永定认为，中国应减少贸易顺差，通过工资上涨从而达到人民币实际升值的目的建议是值得考虑的。

“实际上，在过去的几年中，中国工资一直在快速上涨，我相信这有助于减少顺差。但是，成本推动型的通货膨胀会对经济产生很多负面影响。因此，很难说这种方法就比人民币名义升值更好。”他称。

中国央行行长周小川稍早强调，中国政府将继续向前推进结构调整，利率市场化改革将持续进行，以提高金融资源的效率及改善货币政策框架。人民币汇率改革将进一步改善，资本账户可兑换的步伐将稳步提升。[nL3S0S81NZ]

受稳外贸政策和外部需求增强提振，中国9月出口同比增速15.3%创下19个月新高；进口增速亦意外反弹至7%，终结此前连续两个月负增长态势并录得七个月最高增速。当月贸易顺差310亿美元，则较上月的创纪录高位498.3亿美元明显缩窄。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)

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