中国境内结汇意愿下降令去年第四季外储续降 未来规模料震荡趋减

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路透北京1月15日 - 中国去年第四季外汇储备连续第二季度下降至年内最低水平，但降幅较上一季度放缓。分析人士指出，这与中国外汇占款低迷态势一致，反映美联储退出QE、人民币汇率预期分化背景下，境内主体结汇意愿下降，但这并不是资本外逃，未来外储规模还料续降。

中国央行周四公布数据显示，去年12月末外汇储备余额为3.84万亿美元，低于3.90万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，去年第四季度中国外汇储备减少500亿美元，为连续第二个季度下降，亦为年内最低水平。

交通银行金融研究中心高级金融分析师鄂永健提到，因为美元升值，外储中非美元货币折算美元价值下降可能也是原因之一。

“从外汇储备减少，结合目前人民币有一些波动的态势，也表明人民币波动已经引起资本流出的作用，或者说热钱流入减少的作用，开始有一定的影响。”首创证券研究所副所长王剑辉指出。

大和资本市场驻香港的高级经济学家Kevin Lai亦指出，尽管中国12月贸易顺差很高，但外储继续下降，显示资金流出，且潜在削弱了央行的货币宽松举措。

但中国银行国际金融研究所研究员李建军提到，外汇储备减少有很多原因导致，可能是多样化投资，当然也可能是汇率本身的变化导致的，比如说美元升值，人民币贬值，都可能会带来减少，但这不是资本外逃。

“汇率原因可能是很关键的节点...资本外流也会导致外汇储备减少，但是未必就是资本外流导致的，因为可能资金外流了一部分，但是进来的资金没有结汇。”李建军认为。

他强调，美元汇率升值是一个原因，还有就是结汇减少，美元到了企业手里，但企业因为美元升值没有结汇，没有变成外汇储备。虽然贸易顺差还是很大，但是企业没有结汇，最重要的原因就是预期美元升值，加上人民币可能少许贬值或者不升值带来的影响更大，但不是资本外逃，现在离资本外逃还有段距离。

外管局国际收支司司长管涛此前针对9月末外储下降时指出，当前中国有资本外流，但并非风险或者问题。而从调控结果看外储下降符合国际收支自主平稳的宏观调控目标，有利于减少外币负债敞口。

央行此前数据显示，9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，较二季度末的3.99万亿美元减少1,000亿美元。其中，9月外储环比降逾811亿美元，占第三季外储减少额八成。市场人士表示，9月外储减少可能与资本流出，以及美元升值导致的非美元资产缩水有关。

美元指数去年第四季度升值幅度逾5%，同期人民币兑美元即期仅贬值1.04%，相比欧元贬值4.2%、日元贬值逾9%等其他非美货币而言，人民币表现已算不错。

**未来外储规模料震荡下降**

分析人士指出，人民币汇率当前已经形成双向波动走势，且美元升值引发中国外储中非美货币资产缩水，但中国经济增长仍维持相当增速，且贸易顺差居高不下，未来外汇储备将显示双向波动、震荡下降的状态。

王剑辉强调，目前看人民币汇率波动对资本流出没有显着的影响，可能会在今年春节后面临更多外汇储备整体双向波动的状态，改变外储持续单向增长的趋势，因人民币波动呈现双向波动且幅度扩大。

李建军补充认为，外汇储备下降成为趋势是肯定的，因为中国出口本身就不好，贸易数据不好，未来顺差的体量是要下降，这对外汇储备是一个问题。

他并强调，人民币汇率不会再出现单边的大幅升值，央行退出常态化干预，导致因为干预产生的储备也在降低。比如看外汇占款，最近十年外汇占款增长一般都在1万亿以上，甚至有两万亿，而今年是极低的数，背后的原因，一个是顺差，一个是央行的干预，一个是人民币的走势导致的。（完）

(发稿 李文科/倪蔚丹/李铮; 审校 林高丽)

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