中国下修一季度资本和金融项目顺差

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京6月18日 - 中国外管局周二发布数据称，将一季度国际收支经常项目顺差修订至476亿美元（初值552亿美元），并将同期资本和金融项目顺差修订为901亿美元（初值1,018亿美元）。
外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元，这两个数字与初值相同。
经常项目中，货物贸易顺差675亿美元，服务贸易逆差275亿美元，收益顺差90亿美元，经常转移逆差15亿美元。资本和金融项目下，直接投资净流入319亿美元，证券投资净流入141亿美元，其他投资净流入425亿美元。
中国2012年国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。