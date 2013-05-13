外管局发布新规促进投资便利化

路透上海5月11日 - 为促进外国投资者境内直接投资(FDI)便利化，中国国家外汇管理局发布《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件，进一步规范和明确FDI外汇管理，并废止了一批外商直接投资外汇管理规范性文件。

新规定自下周一（13日）起实施。外管局网站周六刊登新闻稿称，新规定在2012年12月对FDI外汇管理政策调整实践的基础上，汲取各方意见建议，进一步简化并整合了外商直接投资所涉及的外汇登记、账户开立与使用、资金收付及结售汇等环节和政策。

新规定涵盖的FDI是指外国投资者（包括境外机构和个人）通过新设、并购等方式在境内设立外商投资企业或项目，并取得所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。

外管局还颁布了FDI外汇管理的业务操作指引，包括前期费用基本信息登记；外商企业新设、变更和注销基本信息；外商企业开设和使用外汇资本金帐户和境内资产变现帐户；境内机构和个人收购外商企业外国投资者股权涉及的资金汇出等十余项具体业务操作指引。

新闻稿指出，至此，中国FDI、ODI（境外直接投资）外汇管理以登记为主的政策框架基本形成。同时，借助近期推出的资本项目信息系统，强化了直接投资项下资金流出入的统计监测。

《规定》颁布同时，外管局废止了24项外商直接投资外汇管理法规，例如1996年颁布的外商投资企业外汇登记管理暂行办法、1998年颁布的外商承包境内工程外汇管理规定、2002年的改革外商投资项下资本金结汇管理方式通知等。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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