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中国财经 | 2016年 5月 8日 星期日 13:38 BJT

中国4月末外汇储备环比增70.89亿美元 连两月增长但升幅缩减

路透上海5月7日 - 中国央行周六公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

央行同时公布，4月末官方储备资产中黄金储备为747.51亿美元，环比续升32.66亿美元；以盎司计，4月末黄金储备为5,814万盎司，3月末为5,779万盎司。

中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，4月末基金组织储备头寸为106.51亿美元，较3月末的107.24亿美元稍减；特别提款权(SDR)略升至105.48亿美元；其他储备资产为5.16亿美元，3月末为1.72亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年4月USD/SDR=0.705552。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 林高丽; 审校 张喜良)

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