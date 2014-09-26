2014年第三季度外管局外汇管理政策新闻发布会要点摘录

路透北京9月26日 - 以下是本周四在北京召开的国家外汇管理局今年第三季度新闻发布会的要点摘录：

中国国家外汇管理局资本项目司司长郭松周四表示，外管局正加紧研究和落实宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制。

**要逐步取消资本项目汇兑限制**

--资本项目司司长郭松称，资本项目开放或者是说资本项目可兑换的项目，基本上都是按照风险划分的，比如说直接投资相对来说放得比较宽，目前基本上实现了跨境的直接投资项（FDI和ODI项）下实现了基本可兑换，仅保留登记手续。

--对于证券投资和外债相对来说还是比较谨慎的，外债领域基本上采取了额度管理的框架，对银行实行的额度管理，每年对外的外币负债有一个规模的限制；对中资企业借外债目前来说限制更严格，除个别试点外基本上不允许，对外商投资企业采取投注差的管理模式，在这个模式下外商投资企业借外债比较自由一点。

--更关注的国家总体的外债风险，而不是说具体某一家企业的外债风险。企业外债风险除了自身偿债能力的因素以外，更多是靠避险工具解决汇率风险问题，企业借债币种选择，还受汇率利率因素影响。

--一季度数据里外币外债一共8,838亿美元，而有将近4万亿的外汇储备，按照国际上通行的各种衡量风险的指标来说，从支付层面来说风险可控。当然不可避免个别企业仍然存在外债风险，希望企业更多地研究采用各种风险防范的措施。

--十八届三中全会明确提出来宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，我们正在加紧研究和落实，比如今年核定金融机构的短期外债指标的过程中已经将宏观审慎管理的思路纳入考虑，在核定的过程中更加关注银行的净资产，当然这只是指标之一，按照净资产的一定比例核定指标，未来有可能多个指标综合平衡并实现宏观审慎的意图。

--下一步目标还是逐步地取消资本项目在汇兑方面的限制，让市场主体有更多的投资自主权，在用汇方面有更多的便利性，这是未来一段时间的主要工作。

**跨境资本流出入总体基本平衡**

--资本项目司司长郭松称，人民银行统计数据显示，8月份外币存款增加154亿美元，而外币贷款减少了33亿美元，从这个数据可以看出，在目前汇率、利率等市场条件下，市场主体更多地采取了这样一种资金摆布方式，而不能简单地说资金流出入多了或少了，这也正反映了市场主体自主支配外汇的权利扩大，外贸企业可以自主决定何时收付汇、何时结购汇，使用自有资金还是贷款。

--目前除香港地区外，其他如新加坡、英国、法国等地区RQFII审批工作刚刚启动，尚不存在额度不够问题。

--截至8月末，RQFII已经批了2,786亿元人民币的额度。截止到8月末，香港地区2,700亿人民币总额度已经分配出去了2,653亿，剩余额度的确有限，目前正在跟其他部门合作研究相关问题。

**沪港通中资金套利难以避免**

--郭松称，资金到底北上还是南下多，要看未来实际操作过程中大家对A股感兴趣还是对港股感兴趣，目前还很难作出准确的判断。

--资金套利难以避免。关于是不是套利，如果有差价，有一个机制能够把这个差价套平，这是比较充分的市场化的特点，这是一个好的现象，不要把所有的套利都变成坏的概念。资金套利一定会出现，因为毕竟有些A股便宜H股贵，有些H股便宜A股贵，这是难以避免的。

--至于说制度套利，尽管两地存在交易时间、交易日与涨跌幅限制不同等制度差异，沪港通交易机制的套利空间还是非常有限的。沪港通应该是很好的制度，也是整个资本项目可兑换过程中重要的步骤。

--管理检查司司长王允贵称，中央总体安排是总量匹配的，根据相关部门公布的数据，沪港通和港沪通资金总盘子基本一样，所以总量上相关部门做了充分的设计，不存在资金重大不匹配的问题。在政策设计上，沪港通和港沪通都是封闭的管道运行，不存在对跨境资金流动重大的影响。

**继续严厉打击虚假转口贸易**

--外管局管理检查司副司长武瑞林称，首先需要明确的是青岛港贸易融资事件不是单纯的外汇管理问题，这里不仅涉及到外汇融资，还涉及到本币融资，涉及多个金融监管部门，外汇局主要负责境内外外汇融资行为的监管。

--实际上在青岛港贸易融资事件爆发前，外汇局于去年4月份启动打击虚假转口贸易的专项行动，对13个省市大额转口贸易进行专项检查，今年则进一步对检查地域范围扩大到全国24个省市，并对经办转口贸易的银行进行检查，采取双管齐下的措施遏制虚假转口贸易。

--其中青岛是检查的地区之一，检查当中也涉及青岛港事件部分当事人主体，检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。

--其中部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。

--虚假转口贸易对外汇收支乃至整个宏观经济危害很严重，它既加大热钱流入的压力，又为各类违法犯罪活动的资金提供了资金违法跨境转移的通道，既助长了金融资本脱实向虚，抑制了实体经济的发展，也扰乱了外贸数据的统计，影响了整体宏观形势的判断。

--截止到目前外汇局已经查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元，其中有15起案件交给公安机关追究刑事责任。下一步，将继续严厉打击虚假转口贸易的行为，继续配合相关部门对虚假转口贸易融资事件的调查。

**现行个人年度5万美元额度是适宜的**

--外管局经常项目司司长杜鹏称，总体上讲，在当前真实性、合法性审核的基础上，除个人经常项目，还有部分经许可的资本项下的用汇基本都能得到满足。

--现行的5万美元额度与当前社会的经济发展和大众的财富水平，基本上还是相适应的。调研结果显示已经可以满足80%的个人用汇需求。根据数据统计，个人用汇年度总额在1万美元以内的是80%，在5万美元以内的达到了99%，也就是说有1%的人可能会突破年度总额的控制，但是这些人只要是有相应的单证都可以正常的办理。

--今后个人对外交往的进一步增多，可能一些用汇的需求会更大一些，用汇的品种可能也更加趋于多元化，下一步也正在研究。总而言之，外汇局是本着进一步便利化，同时风险可控的原则，进一步继续满足个人购汇、用汇和结汇的需求。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 李文科)

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