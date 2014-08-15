7月结售汇显示当月资金继续流入 但结汇压力有限（更新版）

路透北京8月15日 - 中国国家外汇管理局周五公布，7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较6月回落；远期结售汇签约顺差60亿元人民币，处于较低水平，显示当月银行体系的外汇资金流入压力较前月有所降低。

刊登在外管局网站的数据显示，7月末的未到期净结汇为1,527亿元人民币，较上月减少432亿元，为连续五个月减少；7月银行自身同期结售汇逆差548亿元人民币，为一年以来最大逆差。

分析人士认为，结合此前公布的贸易、投资顺差数据，结售汇数据确认资金仍在流入国内，但另一方面结合外币存款数据（7月外币存款增加150亿美元），则显示企业层面的汇率预期较为分化，持汇意愿加强，即期和远期结汇意愿不强，给人民币汇率带来的压力有限。

“这表明资金还是在流入的，但企业没有结汇。”国泰君安宏观经济分析师薛鹤翔说，加上央行减少外汇市场干预，都体现为外汇占款的急剧缩小。

此前公布的数据显示，7月份央行口径新增外汇占款为减少2亿元人民币，金融机构新增外汇占款则增加了378亿元人民币。当月人民币兑美元即期汇率累计升值0.49%。

当月银行自身同期结售汇为逆差548亿元人民币，为去年7月以来最大逆差，显示当月银行自身购汇较多。这或与7月末未到期净结汇因履约较上月减少432亿元有关。

此前国家外汇管理局国际收支司司长管涛曾在发布会上提及，由于前期大量远期结售汇到期履约，银行未到期的远期结售汇余额发生变化，使得银行增持头寸。

同时，银行自身结售汇数据也能为金融机构外汇占款和央行外汇占款的差异提供解释。广发银行外汇交易主管黄毅表示，银行自身售汇较多，说明跟6月底相比，银行需要在7月买入一定数量的美元，所以银行体系的外汇占款增加、而央行外汇占款没有增加。

数据并显示，7月境内银行代客涉外收付款顺差578亿元人民币（等值94亿美元），低于上月水平；1-7月，银行代客累计涉外收付款顺差5,867亿元人民币（等值956亿美元）。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:

14年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13 11 10 9月 8 7月

年1 月 月 月

2月

代客结售汇净 101 152 68 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26

额

（亿美元）

以亿元人民币 621 938 416 489 2,521 2,805 4,658

计

代客收付款顺 94 142 208 37 54 136 313 83 283 289 126 50 -14

收

（亿美元）

以亿元人民币 578 847 1,280 230 329 831 1,911

计

代客远期结售 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26

汇净额（亿美

元）

以亿元人民币 60 -165 53 91 165 1,390 1,548

计

远期累计未到 248 318 450 525 584 679 591

期结售汇净额

（亿美元）*

以亿元人民币 1,527 1,959 2,778 3,232 3,593 4,158 3,607

计*

注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

(发稿 李然; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。