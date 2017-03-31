版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 31日 星期五 09:50 BJT

中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策--副外长

路透北京3月31日 - 中国外交部副部长郑泽光周五表示，中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策。

他在记者会上表示，中国不追求对美贸易顺差。

在贸易形势紧张之际，中国国家主席习近平将于下周与美国总统举行首次会晤。(完)

(编译 王颖；审校　戴素萍)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐