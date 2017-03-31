中国没有通过汇率贬值来促进出口的政策--副外长

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定

路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。