人民币小幅收跌 市场对后市显分歧

* 人民币随中间价小幅收跌

* 美联储可能放缓购债臆测推高美元指数

* 结汇减少而购汇增加，结购汇更趋均衡

* 银行观望20号文细则以决定头寸购买规模

路透北京5月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅收低。隔夜美元指数升至近三年峰值，此前美联储主席贝南克的讲话引发对美联储可能在未来几个月放缓购债步伐的臆测，人民币中间价今日顺势低开，即期汇价亦窄幅波动。

交易人士反映，近期结购汇较前期趋于平衡，表现为市场上结汇较前期明显减少，购汇则有所增加，因对后期人民币走势看法分歧渐显，无论是企业还是银行的谨慎情绪都较此前浓重。

上海一银行交易员表示，感觉虽然人民币升值预期大方向还没有变化，“升可能还是要升，但幅度能升多少要商榷一下。”这是因为美元走强而亚洲货币贬值，加上美国退出QE(量化宽松)的预期也有升温。

她分析说，最近美元走强后，一些之前观望的购汇盘开始出来，而结汇的需求可能也就选择再等等，市场情绪比此前一味追涨杀跌有所变化，“现在都挺谨慎的吧，这也是一个潜移默化的过程。”

而甫公布的中国疲弱PMI数据对人民币即期市场影响有限。上海一股份制行交易员称，市场交易主要还是看中间价的走向，PMI的影响比较有限，对G7(七国集团)的影响，尤其是类似澳元等商品货币的影响可能会更明显一些。

汇丰/Markit周四联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位。内需疲软加上海外经济复苏反复，导致汇丰中国5月制造业PMI初值再度滑落至荣枯线下方。制造业复苏势头低迷，让中国经济面临的下行风险日益浓重，金融市场迅即以卖出风险资产作出回应。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1340 6.1311 -0.05%

中间价 6.1947 6.1904 -0.07%

日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 34 6.1333 6.1367

2013年来即期升贬值幅度 1.57%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:44 今日 上日

1年期NDF 6.2343/86 6.2210

CNH即期 6.1313/43 6.1239

**20号文影响或到6月中旬才较明显**

交易员并表示，外管局20号文出台后，一些银行在客户结汇后已经开始积累美元头寸，这也是近期外汇市场结汇减少的一个原因。不过由于20号文细则还没有出台，近期因习近平主席即将访美人民币还有可能短期走强等原因，多数银行也还没有急于入市购买美元头寸。

上海一股份制行交易员称，20号文的影响可能到6月中旬才会从市场上看到明显的反应，毕竟现在时间还比较早，而从中间价看，短时间内还没有看到中间价持续升值有逆转的迹象，不过幅度最近是明显放缓了。

华南一外资行交易员表示，由于20号文没有说明海外代付是否划入外汇贷款部分，很多银行美元头寸购买量仍然悬而未决，若划入将会令贷存比大幅上升，银行需要购入更多综合头寸。

“即使不算，也有很多行需要买回来，特别是一些城商行。现在做市商里好像也就只有四家中资银行不用买吧。”他补充说。

而上述上海交易员表示，由于贷存比短期难以达标，20号文不但在6月份可能造成市场波动，也可能在四季度时因大批外汇贷款集中到期、贷存比达标而重新让很多银行可以重新保留美元空头，从而产生美元卖盘，重新对人民币产生支撑。

东京汇市日圆周四全线上涨，兑美元由四年半低点急剧反弹，兑欧元亦触及两周高点，之前股市大跌使投资者买入日债避险。日圆兑美元上涨1.5%至101.62日圆，之前投资者以疲弱的中国制造业数据为藉口进行获利了结，打击日经指数由五年半高点下跌，跌幅达7.3%，并引发一波转入日债买盘。

贝南克在国会作证时表示，美联储目前将继续执行大规模购债计划。但他补充说，如果经济持续改善，美联储可能“在未来几次会议上缩减”资产购买规模，且他警告，保持利率过低过久将带来风险。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 张喜良)

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