午盘现大额购汇致人民币收低

* 人民币即期高开低收

* 午盘现大额购汇，但能否突破区间波动需观察

* 利率市场化推进后，市场人士认为汇率市场化势必加速

* 6月外汇占款出现负增长，三季度内或持续

路透北京7月22日 - 人民币兑美元即期周一收低，与中间价升势相反。午盘时出现大额客盘购汇打破平淡市况。市场人士认为，短期内窄幅波动的格局不会因为单日波动而改变，后期需关注政策面引导和大额客盘方向。

北京一家国有大行交易员称，午盘看到有一家大行大额购汇，“目测是油盘购汇。这几天要事没有更多大额购汇，那人民币还是会以区间波动为主。”

上海一外资行交易主管表示，三季度间人民币汇率可能会保持窄幅波动，个人认为四季度间重新小幅升值的可能性偏大。这是从上半年GDP和人民币升值的比率来进行的判断，上半年GDP弱的时候还在升值，6、7月该贬的时候没贬，而后期对高层保持GDP增长目标还是有信心，综合起来感觉人民币还是会升值。

“尽管市场上来看还是有贬值的需求，但要不要贬还是看中间价嘛。”他表示。

路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。外管局数据显示，6月银行代客结售汇顺差81亿美元，较上月172亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇144亿美元。

上述交易主管表示，由于20号文效果还会持续，三季度内人民币汇率供需相对均衡，7、8月份外汇占款微幅增长甚至继续出现负增长的可能性很大。

而这些条件也为加快汇率市场化改革提供了良好的时间窗口。他认为，三、四季度交界的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波动、预期较为平稳、国际资本进出也比较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大，毕竟中间价定价机制还是握在监管层手里的重要工具。

中国外管局周一表示，目前中国没有出现外资主动集中撤离的迹象。在国内外存在许多不确定、不稳定因素的情况下，预计下半年中国跨境资金将在波动中趋向基本平衡。

中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

东京汇市日圆周一震荡上涨，此前因日本首相安倍晋三在参院选举中大胜而一度下跌，因选举结果有助于其推进改革以刺激经济。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1413 6.1379 -0.06%

中间价 6.1721 6.1751 0.05%

成交额 113亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.59% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 59 6.1355 6.1414

2013年来即期升贬值幅度 1.45%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.2750/80 6.2770

CNH即期 6.1373/84 6.1336

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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