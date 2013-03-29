人民币收盘逼近历史高点

* 人民币即期收盘逼近历史高点

* 人民币中间价结束三连跌

* 油盘购汇短暂活跃后复归净结汇

* 是否站稳6.21需观察外盘走势

路透北京3月29日 - 人民币兑美元即期周五收盘逼近历史高点。隔夜欧元小幅上涨，带动人民币中间价结束三天连跌并上冲至历史次高。盘间油盘购汇稍作表现后在净结汇支撑下一度升破6.21元，并创出交易新高，而尾盘疑似央行购汇再度出手，终令人民币未能突破前期高点。

人民币兑美元本周一收盘创出历史新高的6.2107.不过交易员认为，近期人民币在该整数关卡遇到较大阻力，但月末结汇一般偏多，从此前几月来看月末都有明显升值，因此6.21元是否形成有效突破还难下定论。

华南一股份行交易员称，“后期可能还得看看美元和其他亚洲货币走势吧，这些也蛮重要的，如果其他亚洲货币都在贬值，人民币那么强也挺难受的。”

北京一股份银行交易员说，“中间价小幅走高，可能与昨晚塞浦路斯银行恢复营业、欧元小幅上涨带动人民币走高。”

该交易员续称，早盘结汇力量不强，而是出现了一些力量不大的美元买盘，主要来自中石油、中石化等主要油企，“原因是国际油价低位反弹，油价趋势向上的背景下，油企越早买越好。”

另外，由于今天外汇交易中心举行交易员表彰大会，在参与交易的对手有限下，市况显得清淡，而且结汇价格也显得不理想。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2108 6.2143 0.06%

中间价 6.2689 6.2742 0.08%

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 47 6.2086 6.2133

2013年来即期升贬值幅度 0.31%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日

1年期NDF 6.2995/25 6.3060

CNH即期 6.2030/60 6.2058

东京汇市欧元兑美元周五在四个月低点附近徘徊，因担心塞浦路斯储户蒙受损失可能会让其他欧元区债券投资人感到不安，同时也受到意大利政情冲击，不过也有一些市场人士表示，欧元似乎已经暂时寻获底部。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

(发稿 李航/李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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