人民币即期收盘创新高

* 人民币即期随中间价同步收创历史新高

* 中间价意外跳升，引市场警惕

* 资金净流入持续支撑人民币

* 节前购汇需求有所释放

* 澳洲外储投资人民币资产强化升值预期

路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期周四收盘跟随中间价双双创下历史新高，盘中一度升破6.17元，结汇盘仍占据主力。由于近期中间价快速上涨似难在偏弱的经济数据中找到理由，令场内情绪谨慎。

不过临近长假，节前购汇需求有所释放，令汇率稍有回软，交易员预计短期料继续测试6.17元阻力。中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。

交易员认为，近期公布的外汇占款等数据显示资金保持流入，较大的净结汇给人民币升值持续带来压力。虽然短期升值方向不变，但由于今日中间价高开幅度出人意料，很难揣度央行意图，也因此难以预估后期升值目标。

“中间价开高有些多，比较意外。”上海一大行交易员表示，“感觉近期中间价政策性比较强，没有办法去预测之后的走势。”

他并称，澳洲宣布外汇储备投资人民币资产无疑强化了人民币升值预期，对于客户心理有影响，这在离岸人民币市场已经有所反应，不过对于境内汇市影响有限。一是因为这些投资资金不会从客盘上直接体现，二是即期离涨停板过近，没有更多体现空间。

中国国家外汇管理局公布一季度国际收支平衡表初步数据，经常项目顺差552亿美元，资本和金融项目顺差1,018亿美元，外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。这再次佐证资本流入势头仍在对人民币施加升值压力。

澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大贸易伙伴。

法国总统奥朗德今天访华。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)稍早表示，法国人民币支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币中心的竞争力。

东京汇市美元周四仍未达到100日圆关口，还在受到美国耐用品订单数据不佳构成的影响，同时空头回补推动欧元脱离因昨日德国Ifo数据令人失望而触及的低点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1707 6.1781 0.12%

中间价 6.2300 6.2384 0.13%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 19 6.1694 6.1713

2013年来即期升贬值幅度 0.97%

1年期美元/人民币掉期升水 925

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDF 6.2407/28 6.2475

CNH即期 6.1670/00 6.1703

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航; 审校 屈桂娟)

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