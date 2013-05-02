人民币连续三日收创新高

* 中间价跳涨逾一百点子逼近6.20

* 即期随中间价同步再创历史新高

* 套利资金涌入中国继续支撑人民币

* 企业逢低吸纳美元致午后购汇盘活跃

* 后市仍继续看多人民币

路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周四收盘跟随中间价连续第三个交易日双双创下历史新高。中间价较上日大涨126个点子，接连高开强化市场人民币升值预期。但与此同时中间价跳高幅度之猛，也让市场日间交投更趋谨慎。午盘较大量的企业购汇在低价美元吸引下逐渐活跃，令人民币涨幅缩减。

交易员指出，隔夜美元指数大幅下跌对今天中间价高开形成一定支撑，另外主要还有近期套利资金涌入的影响。同时，也多少体现了央行加快人民币国际化，缩窄中间价和成交价格距离并改善结购汇双向需求的政策意图。

“央行这个升值节奏，这两天中间价突破6.20的机会不能说不大，但是明天还要看美指怎么走。”北京一股份银行交易员说。

招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，央行大幅高开中间价，一个可能为扩大人民币波幅做准备；另外是顺应人民币的升值压力，减少境内外的汇差；第三个可能的因素是，发挥市场调节作用，形成人民币自然均衡汇率。

上海一外资银行交易员猜测，近期央行会有扩大人民币波幅的政策出来，但料对人民币汇率的影响可能就不会很大了。除了市场的消化，其中一个因素是，毕竟中国不少企业还是有买美元的需求，在一个合适的价格下，它们也会形成一个购汇的力量。

上海另一外资行交易员说，下午企业购汇明显增多，原因在PMI数据影响开始显现，该数据的回落影响市场进一步做多人民币的积极性，同时系企业逢低吸纳美元始然。不过，场内看多人民币的气氛依然浓厚，人民币即期价格5月内已上看到6.12。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。

东京汇市欧元兑美元周四下跌，上日曾触及两个月高点。但欧元进一步跌势或有限，因市场已经为欧洲央行(ECB)可能降息作好准备。美元指数.DXY报81.675，周三曾触及两个月低位81.331。洀化。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1560 6.1650 0.15%

中间价 6.2082 6.2208 0.20%

日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 28 6.1537 6.1565

2013年来即期升贬值幅度 1.21%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17: 今日 上日

29

1年期NDF 6.2222/59 6.2320

CNH即期 6.1578/92 6.1603

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航; 审校 张喜良)

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