人民币收创逾一周新低 与离岸价差扩大但未见套利盘

路透上海4月9日 - 人民币对美元即期周四连续三日收跌并创逾一周新低，与中间价微涨逆向。交易员指出，汇价波动收窄，场内结售汇较为均衡；尽管在岸与离岸CNH价差扩大，但未见套利盘，短期人民币维持窄幅震荡概率偏大。

他们并表示，清明节后客盘购汇情绪较节前略微升温，人民币汇价从6.19元跌至6.20后，大行也加入购汇行列；离岸CNH走弱一方面因国际美元连续反弹，另一方面可能与沪港通用汇额度快速上升有关。

“今天市场(结售汇)两边差不多，就是有点奇怪，(两地)价差也有，就是未见套利盘出来。”一城商行交易员称，“套利盘不来，大行也会找机会做短差，整体比较均衡吧。”

一股份制行交易主管并指出，市场在6.20元的价格中枢附近缺乏方向指引。虽然在离岸价差走阔至逾一百个点子，但至少要150个点子的价差才能覆盖成本并引发大额套利盘。明日因很多交易员要参加外汇交易中心年会，预计成交活跃度亦会受到影响。

市场人士并指出，由于AH股溢率处于高位，资金蜂拥南下，流入香港的人民币通过交叉盘转换成港币，从而打压离岸人民币汇率。

“如果是人民币购港币，相当于人民币先买美金，把美金换港币，就相当于是购汇，购汇的话（USD/CNH）会往上走，...现在所谓的直盘其实也是通过交叉盘算出来的。”上述交易主管表示。

港股通额度周四连续第二日用罄。在沪港通成交上升带动下，香港证券市场周三连环打破多项纪录，包括港股通及沪股通成交创开通以来新高、证券市场总成交创新纪录、上市公司总市值攀顶，并令港交所(0388.HK)登上全球市值最高的上市交易所宝座。

全球汇市方面，美元周四触及一周高位，此前由于两位颇具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话，使得市场继续预计联储将在今年升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2060 6.2032 -0.05%

中间价 6.1338 6.1345 0.01%

成交额 137亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波幅 1.19% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 45 6.2020 6.2065

2015年来即期升贬值幅度 -0.03%

1年期美元/人民币掉期升水 1720

离岸人民币市场,北京时间17:26 今日 上日

1年期NDF 6.3250/6.33 6.329

CNH即期 6.2131/6.2151 6.205

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)

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