人民币收升结汇略占优 货物与服务贸易数据影响有限

路透北京5月29日 - 人民币兑美元即期周五扭转早盘跌势收升，中间价小升结束四连跌。交易员称，市场供求较为均衡，新公布的中国国际货物与服务贸易数据总体呈顺差格局，但对汇市影响有限。

他们并指出，近期客盘未见大变化，今日结汇略微占优，市场整体稍重。后市仍无明确方向，此前中国经济数据差强人意都未引发人民币明显走弱，预计未来贬值空间亦有限。

“早上（美元兑）CNH是下去的，但是我觉得境内应该底盘（6.20位置）是有一些支撑。”一中资行交易员说。

中国国家外汇管理局周五公布，按美元计价，中国4月货物贸易顺差311亿美元，扭转上月逆差；服务贸易逆差扩大至173亿美元。国际货物和服务贸易收入总体顺差格局，支持货币当局将人民币贬值排除在稳增长的政策工具箱外。

另一中资行交易员认为，上述数据显示中国进出口企稳，但结构在逐渐改变。从贸易数据的绝对值看，监管层应该不会通过人民币贬值来刺激经济,“利用汇率贬值的政策往往是那些贸易逆差逐渐扩大的国家。”

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，人民币汇率市场化改革和资本账户开放，一两年之内基本可以完成；他并强调，中国的资本账户开放不等于不管，而是有管理的开放，同时，推动利率、汇率市场化改革恰恰也是防风险的一种手段。

全球汇市方面，美元指数周五上涨，继4月下跌后，重拾近期月线升势，投资者可能不太重视疲软的第一季经济成长数据，因最近经济活动数据指向更具持续性的复苏。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1985 6.2012 0.04%

中间价 6.1196 6.1202 0.01%

成交额 126亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.35% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 61 6.1964 6.2025

2015年来即期升贬值幅度 0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1435

今日 上日

1年期NDF 6.2560/6.261 6.2515

CNH即期 6.2033/6.2038 6.2033

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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