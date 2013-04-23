人民币即期与中间价同步趋升

* 人民币随中间价收升

* 3月外汇占款较大提供支撑

* 市场关注汇丰中国PMI初值下滑

路透北京4月23日 - 人民币兑美元即期周二收升，与中间价小升亦步亦趋。隔夜美元指数小跌，且3月份中国外汇占款仍然较大，都支撑人民币升值。但汇丰制造业PMI疲软，提醒市场关注经济复苏出现降温的风险。

交易员称，早盘上看市场整体看未见明显方向，多数时间盘面多空力量不相上下，午盘出现客盘购汇，且中资大行亦出手购汇，令人民币涨幅收窄。下一步主要看明天中间价是否会让人民币继续升值。

“今天相比前几天还是有些波动，主要是交易区间比较大，...要看明天的中间价怎么走。”上海一外资行交易员称。

上海一股份行交易员表示，早盘尾段出现一些购汇但成交不多，需观察午盘走势。猜测可能与汇丰公布4月中国制造业PMI初值下滑有关，市场还是在观察中国经济增速能不能支撑那么强势的人民币汇率。

中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值自上月的51.6回落至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。

中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，套利资金持续流入会给人民币汇率带来升值压力，不过周一公布的外汇占款数字仍然难以解释4月份以来人民币在中间价带领下的快速升值；从市场角度来讲，本月升值压力中政策预期成份可能更多。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1791 6.1826 0.06%

中间价 6.2360 6.2415 0.09%

日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限± 日高 日低

1%)

日内波动幅度(pips) 39 6.1756 6.1795

2013年来即期升贬值幅度 0.83%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:25 今日 上日

1年期NDF 6.2535/65 6.2525

CNH即期 6.1788/02 6.1778

东京汇市日圆周二全线上涨，澳元则触及六周低点，因中国制造业数据疲软，激起对全球经济状况的担忧。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李航/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)

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