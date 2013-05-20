人民币小幅收高 中间价逆势微涨强化升值预期

* 人民币收盘微涨

* 隔夜美元升向近三年峰值

* 中间价微涨强化升值预期

* 客盘结购汇走势趋于平衡引发关注

路透北京5月20日 - 人民币兑美元即期周一微幅收升。有关美联储将在今年结束资产购买计划的臆测升温，扶助推动美元兑一篮子货币升向近三年峰值，但人民币中间价仍升值一个点，进一步强化了市场升值预期。

上海一家银行交易员表示，“不过升值空间还有多少，我们心里也没底。”

亦有交易员称，汇率改革在即，人民币中间价走势经常出乎市场意料，难以据此判断央行在人民币预期管理中的意图，而从客盘来看，最近客盘结购汇力量正趋向均衡，与之前结汇一边倒的形势有了明显的区别，或显示未来市场升值动力有所减弱。

“上一波行情中追涨的盘子比较明显，有些一年都没做交易的客户都来做远期结汇了，追涨是比较明显，未来的走势更多跟改革具体内容有关系，从现在走势看，预期不会像4月份那样快速升值了。”上海一股份制银行交易员称。

但他亦强调，目前即期市场交易很难做，价格要么剧烈波动，要么不动，且中间价常常出乎意料，已经不足奇怪，可以说市场处于对未来预期不明确的阶段，大多交易员做日间交易和平客盘为主，市场全看央行政策指引方向。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日

即期成交价格 6.1389

中间价 6.1998

日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%)

日内波动幅度(pips) 27

2013年来即期升贬值幅度 1.49%

1年期美元/人民币掉期升水 1,080

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日

1年期NDF 6.2290/10

CNH即期 6.1350/57

东京汇市日圆兑美元周一自四年半低点反弹，因之前有日本经济官员暗示，日本政府可能对日圆当前汇率水平感到满意。日圆在过去六个月已经大幅贬值。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)

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