人民币兑美元收创新高

* 人民币兑美元即期再创最高收位

* 开盘创出历史新高6.2095元

* 后市料在6.21元呈现胶着态势

* 中间价料保持升势，但须观察经济走势

路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期周一收高，并刷新历史最高收位。开盘时在中间价指引下创出历史最高的6.2095元。主要受隔夜欧元上涨带动中间价走升并创历史第三高位，加之净结汇仍占主力，都对人民币形成支撑。但交易员预计短期内成交价料继续测试6.21元阻力。

他们表示，市场预期塞浦路斯将在周一前找到解决方案以避免金融崩溃，使得隔夜欧元大涨，而美元则呈现较大幅度下跌，这些都是中间价探高的因素。不过中间价升幅相对美元指数降幅不大，显示出央行对人民币升值仍有一定顾虑。

北京一股份行交易员称，“盘中价6.21是短期的一个心理关口，其走势会呈现胶着态势。央行还会出手接一部分结汇的。因为早盘开盘曾经破了6.21，然后马上又回来。”

上海一股份行交易员则认为，近期成交价格波动区间极窄，自营盘操作空间不大，回落可能只是价格冲破6.21元关口后的自发调整。

对于客盘结汇比较大的原因，上海另一外资行交易员表示，去年圣诞节开始的中国贸易企业商业贷款3个月的还款期限到期，使出口商的结汇压力有所上行；另外从资本项目看，美欧推出的宽松货币政策也使外来资金流入较多。

他并认为，后市除了关注欧美经济之外，还要关注日币走势，“当前中国经济并未达到去年年底的预期(那么好)。前一阵子进来的流资一旦流出，可能对人民币价格产生影响；但应该不会对中间价设定产生影响，中间价仍将保持小幅升值的状态。”

新上任的中国国务院副总理张高丽周日表示，当前国际社会不确定因素较多，中国国内经济结构调整等任务繁重，经济下行压力和产能过剩矛盾有所加剧，而深化改革开放是解决问题的根本出路。

东京汇市欧元周一上扬，此前塞浦路斯与国际贷款人达成100亿欧元援助协议，以使该国避免陷入金融崩溃。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2107 6.2122 0.02%

中间价 6.2692 6.2711 0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 13 6.2095 6.2108

2013年来即期升贬值幅度 0.32%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:34 今日 上日

1年期NDF 6.2980/70 6.3050

CNH即期 6.2035/42 6.2025

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航; 审校 李然/黄凯)

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