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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 14:35 BJT

瑞士称有望7月与中国签署自贸协议

瑞士政府周五表示，希望能在7月该国经济部长访问中国的时候签署自由贸易协议(FTA)。如果协议顺利达成，瑞士将成为首个与中国达成此类协议的欧洲大陆国家。中国是瑞士第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国。此项协议涵盖工业产品以及农产品。路透

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