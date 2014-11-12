中国将在亚太自贸区谈判中占更有利战略性主动地位--申万

路透北京11月12日 - 亚太经合组织（APEC）第22次领导人非正式会议决定正式启动亚太自由贸易区进程，推进区域经济一体化。中国券商--申银万国报告认为，预期近期在基础设施建设领域将有一些试点性质的具体项目落地，中国推进“一带一路”战略的决心将得到亚洲邻国的认同，中国在未来的亚太自贸区谈判中将处于更加有利的战略性主动地位。

该券商并称，未来尽管亚太自贸区倡议可能面临比TPP更严峻的挑战，但结合中国与周边国家之间已经启动的在“一带一路”战略框架下的基础设施领域的合作，中国务实进取、面向发展中国家的领导地位已经开始逐步建立。

APEC领导人非正式会议于11日在北京召开，会议发表了《北京纲领》和《共建面向未来的亚太伙伴关系--亚太经合组织成立25周年声明》，通过了《亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图》等文件。

以下为申万报告要点摘录：

第一、在本次会议上正式启动“亚太自由贸易区”进程，中国首次明确在区域性多边合作关系中争取战略主动地位。亚太区域范围内，由美国主导，日韩等参加的“TPP”协议谈判已进入第五个年头，直至目前仍未能见到谈判实质性结束的明确信号。而中国选择在此次APEC会议上宣布启动覆盖范围更广的“亚太自由贸易区”进程，试图主导一个新的区域多边合作关系框架的意图显着。未来尽管“亚太自由贸易区”倡议可能面临比TPP更为严峻的挑战，但结合中国与周边国家之间已经启动的在“一带一路”战略框架下的基础设施领域的合作，中国务实进取、面向发展中国家的领导地位已经开始逐步建立。我们预期近期在基础设施建设领域将有一些试点性质的具体项目落地，中国推进“一带一路”战略的决心将得到亚洲邻国的认同。随着这一战略构想的早期成果的收获，中国在未来的亚太自贸区谈判中将处于更加有利的战略性主动地位。

第二、本次会议期间，我们见证了“一带一路”规划由进入实质性推进阶段到上升为亚洲邻国之间的重要共同规划，到最终提升至亚太经合组织合作的共同基础，中国主导亚太地区互联互通进程的意图逐步清晰。此次APEC会议三项重点议题之一就是“加强全方位基础设施与互联互通建设”，而这一主题下的核心议题，我们认为即是“一带一路”战略的协调和实施路线图。可以看到，在一周多的时间内，“一带一路”战略的地位经历三级跳，从中国的国家战略，逐步上升至中国与亚洲邻国之间的“共同事业”，再到亚太区域合作的基础性框架，中国主导亚太互联互通进程的愿景清晰显现。

第三、不同于其他的跨境经贸合作框架，中国主导的这一轮“亚太互联互通”以基础设施建设为基础，具备坚实的实体基础。基础设施建设成为中国主导的亚太经贸合作框架的独有特征和抓手。传统意义上的经贸合作框架，往往起步于降低贸易壁垒，以贸易自由化带动投资和金融领域合作关系的深化。但这一发展模式实际上忽略了发展中国家在实体经济层面（而非制度层面）的实质性贸易壁垒和市场分割因素。中国此次提出的以“一带一路”为代表的亚太互联互通蓝图，充分考虑到中国在基建领域的产能优势，以及周边亚洲邻国在铁路、公路等基础设施方面的匮乏，以打破实体经济中的市场摩擦因素为抓手，为推进以发展中国家为主的亚太地区经贸合作提供了潜在的巨大可能性，并为我国基建产能的全球优化配置提供广阔的潜在市场，战略格局高远。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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