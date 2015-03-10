广东自贸区将于3月18日挂牌--贸易协会

路透香港3月10日 - 据深圳市跨境电子商务协会称，广东自贸区将于3月18日挂牌。

中国方面去年12月宣布，将根据从上海自贸区吸取的经验，在广东、福建和天津设立三个新的自贸区。

深圳市跨境电子商务协会在其微博称，届时广东省委书记胡春华、省长朱小丹将出席揭牌仪式，并一起为自贸区揭牌。（完）