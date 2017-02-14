中国第三批自贸区方案有望近期公布 依托各自优势制定专项方案--中证

路透北京2月14日 - 中国证券报周二报导称，由中国商务部、国土部、住建部和国家海洋局牵头，七省市共同参与制定的第三批自贸区总体方案有望在全国两会期间发布。

总体方案内容包括确定七个新设自贸试验区的区域范围；根据七个自贸试验区所在省份的独特优势和诉求，制定各自的专项整体方案。目前专项方案已上报。

去年8月，国务院决定在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。

商务部部长高虎城此前表示，新设的七个自贸试验区将继续依托现有经国务院批准的新区、园区，继续紧扣制度创新这一核心，进一步对接高标准国际经贸规则，在更广领域、更大范围形成各具特色、各有侧重的试点格局，推动全面深化改革扩大开放。

辽宁省着力打造提升东北老工业基地发展整体竞争力和对外开放水平的新引擎。浙江省主要落实中央关于“探索建设舟山自由贸易港区”的要求，就推动大宗商品贸易自由化，提升大宗商品全球配置能力进行探索。

河南省着力建设服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽。湖北省主要落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。

重庆市主要落实中央关于发挥重庆战略支点和连接点重要作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，带动西部大开发战略深入实施。四川省主要落实中央关于加大西部地区门户城市开放力度及建设内陆开放战略支撑带的要求，打造内陆开放型经济高地，实现与沿海沿边沿江协同开放。

陕西省主要落实中央关于更好发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，打造内陆型改革开放新高地，探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式。

根据七省市近日发布的2017年政府工作报告，辽宁省提出，沈阳、大连、营口要加大力度改革创新、先行先试。加快建设大连金普新区、中德（沈阳）高端装备制造产业园，促进大连跨境电商综合试验区发展。推进丹东沿边开发开放试验区建设。

湖北省提出，促进武汉、襄阳、宜昌三个片区彰显特色、差异发展，确保国家评估达标。加快武汉新港空港综合保税区、武汉多式联运海关监管中心建设。

重庆市提出，推动两路寸滩保税港区、西永综合保税区转型升级。推进万州保税物流中心建设，争取设立江津、涪陵综合保税区和一批保税物流中心。

陕西省提出，加快建设空港综合保税区，争取设立宝鸡综合保税区，组建西北国际货运航空公司。

四川省提出，加快建设青白江铁路口岸和川南临港产业园区，引导口岸服务、高端制造等产业向自贸区聚集，鼓励企业在自贸区建立营运中心。

浙江省提出，加快建设义甬舟开放大通道。推进宁波梅山新区、义乌国际贸易改革试验区规划建设。推进中国(杭州、宁波)跨境电子商务综合试验区建设，打造“网上丝绸之路”。

河南省提出，加快跨境电子商务综合试验区建设。加快航空港经济综合实验区建设。加快口岸发展，支持符合条件的地区申建功能性口岸和海关特殊监管区域。（完）