中国官方人士否认自贸区企业将减按15%征所得税--上证报

路透上海9月9日 - 在资本市场热炒上海自贸区概念板块之际，市场并传言自贸区内将对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，上海证券报周一援引官方人士指出，并没有所传的税收政策优惠。

上证报援引上海综合保税区管理委员会处长张红周末在上海一讲座上的表述称，自贸区本想设计一个有国际竞争力的税收范围和政策，但是有关按15%的税率征收企业所得税，“没有，真的没有”。

如果自贸区按15%税率征收所得税，意味着政府在企业所得税上最高将做出10%的让利。张红指出，自贸区不是零关税。国家要求自贸区是制度创新，对于服务贸易方面税收的考虑，“不能再给什么红包了”。

报导并援引一位知情人士透露，自贸区税收优惠政策将呈现两大亮点，分别是资产评估增值分期缴纳所得税、股权激励分期缴纳所得税。

方正证券研究所首席经济学家汤云飞认为，上述优惠政策不是没有可能，如果实施将对内外资企业进入自贸区具有很大的吸引力。特别是对国内企业来说，是非常大的实惠。

他指出，那些已在自贸区运营的上市公司，资产随着自贸区概念有很大增值，为此缴纳的税也将更多，但土地并不带来现金流，分期缴纳所得税可以让他们在享受资产增值的同时，现金流的负担却比较小。

中国国务院近日已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。(完)

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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