中国近日料提高成品油价格--报导

该报报导，国家发改委可能在3月中旬提高成品油价，预计每吨调高400-500元(63-79美元)。此前，国际市场原油22日移动平均价格已上涨约10%。

消息人士称，中石油(601857.SS) (0857.HK)和中石化(600028.SS) (0386.HK)已向国家发改委提交上调油价的提议。

中国今年2月初曾将汽油和柴油的零售价提高了3%-4%。（完）