分析：中国汽油比美国贵 消费者却更“坚强”

《路透晚报》--2月28日
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路透北京3月27日电（记者 Chen Aizhu/Judy Hua）---中国六周内两次上调汽油零售价格，目前中国油价已比美国高出很多。27岁的会计刘佳（音译）突然发现北京地铁是个不错的选择，以前他更倾向於开本田雅阁。
全球最大的石油消费国美国更明显感觉到了汽油价格高企之痛。
现年43岁的俄亥俄州克里夫兰仓库工人George McNary近期将他的梦幻车2010款福特F150卡车换成了2004款的本田思域，称汽油支出太高，以至于令他感觉“影响到了孩子们的口粮”。
刘佳和McNary不同的反应凸显中美的不同。汽油价格高企在大选年令奥巴马很受伤。中国汽车拥有率仅为6%，而且这些有车的人可能也很有钱。
中国虽为全球第二大石油消费国、第一大汽车市场，但是目前油价高企不太可能对燃料需求增长产生多大影响，也不大可能影响耗油的SUV销量。
中国56%的石油需求靠进口，今年料继续引领全球石油需求增长，世界近一半的需求增幅料来自中国。国际能源署预计2012年中国石油需求增长3.9%或每日37万桶，至每日988万桶，2011年增幅为4.9%。
2月以来中国汽油价格上升了10%，大多数城市油价在每升1.2-1.3美元。中国政府试图让汽油价格更加紧密地追随国际油价波动，限制过度的燃料使用。
这可能导致开车出行减少，但是大多数像Liu这样的消费者只会某种程度的少开车。
“我不会因为油价上涨放弃每天开车上班。不过价格这麽高确实对我有心理影响，我只会开车上班，不会开车出去玩。”开斯柯达晶锐的记者沈燕（音译）说道。
油价上涨同样可能在某种程度上提振替代能源的使用，以及推动公交和地铁的发展。
“随着石油供应压力增加，政府越发考虑替代能源和大力发展公共交通，”剑桥能源研究协会的严克风（音译）认为。
严克风指出，甲醇、乙醇和天然气占总汽油需求的比例上升至9%左右，导致汽油用量增幅远低於汽车数量的大幅增长。
不过汽油和汽车需求料继续上升。
根据J.D. Power and LMC Automotive的数据，去年SUV销量大增25%至210万辆，占轻型汽车销量的近12%。
美国SUV的销量为410万辆，占轻型汽车销量的32%。
国际能源署预计今年中国汽油需求继续增长，增幅为约3.9%或每日66,000桶，2011年增幅为7%。不过绝对水平仍仅为美国的五分之一左右，美国今年日需求料为870万桶。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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