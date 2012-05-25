中国近期或下调成品油价--报载

路透北京5月25日电---中国可能考虑下调成品油的价格,因中国政府参照的三地原油价格的跌幅已经超过规定的临界点.

据息旺能源(www.icis-china.com)的一份报告称,本月24日，迪拜、布伦特以及辛塔三地原油加权均价变化率就较本月8日已下跌4.15%,幅度超过政府规定的4%临界点.

息旺能源以及其他行业机构的分析师称,政府可能在6月初才下调油价.中国上次调整油价是在5月10日.

"按现行的调价机制,6月8号调价窗口将打开."息旺能源一报告称.

按照2009年中国公布的调价机制,如果国际油价22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,当然也会考虑其他因素包括通胀,成品油的供求关系等.但中国政府未披露具体的计算方法和各地油价的权重等.

包括息旺能源在内的一些大宗商品的咨询和研究机构会按照调价机制来进行核算油价,不过除了息旺能源之外的其他机构测算後认为,目前国际油价的跌幅尚未达到临界点.

大宗商品数据商生意社(www.100ppi.com)称,截至本周四,油价仅下跌3.95%.卓创资讯(www.chem99.com)亦称,同期国际油价跌幅为3.8%.

此前,中国已於5月10日将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.

近日国际油价受经济利空等因素影响延续跌势.中国证券报周一报导指出,若油价持续下滑,那麽预计到6月8日国内成品油价下调窗口有望再度开启,且降幅可能超过300元/吨.

--发稿 李文科/白俊; 审校 黄凯

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