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中国财经 | 2017年 1月 25日 星期三 17:17 BJT

中国周四起国内汽柴油价格每吨均下调70元人民币--发改委

路透北京1月25日 - 中国国家发改委周三称，自周三(25日)24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低70元人民币。

这是发改委今年第二次调整成品油价格，上一次是在1月13日，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。

刊登在发改委网站的新闻稿要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

发改委并表示，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。（完）

欲览详情，请点选发改委网站：here

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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