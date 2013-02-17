中国或于本月上调成品油价格--安讯思息旺能源

路透北京2月17日 - 能源咨询网站安讯思息旺能源周日数据显示，由于一揽子原油价格上涨并触及调价临界值，中国可能考虑最早在本月上调成品油价格。

安讯思息旺能源的数据显示，2月15日，布伦特、迪拜和辛塔三地原油的22天移动均价较中国上次调整成品油价格时上涨了4.3%。

按照中国现行的成品油定价机制，如果国际油价在22个工作日内上涨或下跌的幅度超过4%，通常则会开启成品油调价窗口。

不过，政府若担心通胀压力，通常则会推后上调成品油价格，而且这次可能只会考虑在本月晚些时候上调成品油价格，因为当前成品油需求因春运返程高峰依然维持在高位。

中国上次调整成品油价格的时间是在去年的11月16日，当时成品油价格随国际油价下跌下调了3%左右。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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