中国或于本月上调成品油价格--安讯思息旺能源

齐星集团债务逾百亿 信达资产予西王集团50亿应对基金--一财
路透上海3月30日 - 中国国内媒体--第一财经日报周四报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿；对于与齐星事件相关的西王集团，一财网称，4月10日前中国信贷资产管理公司将为其批复10亿元流动资金、50亿元基金用于应对。
路透北京2月17日 - 能源咨询网站安讯思息旺能源周日数据显示，由于一揽子原油价格上涨并触及调价临界值，中国可能考虑最早在本月上调成品油价格。
安讯思息旺能源的数据显示，2月15日，布伦特、迪拜和辛塔三地原油的22天移动均价较中国上次调整成品油价格时上涨了4.3%。
按照中国现行的成品油定价机制，如果国际油价在22个工作日内上涨或下跌的幅度超过4%，通常则会开启成品油调价窗口。
不过，政府若担心通胀压力，通常则会推后上调成品油价格，而且这次可能只会考虑在本月晚些时候上调成品油价格，因为当前成品油需求因春运返程高峰依然维持在高位。
中国上次调整成品油价格的时间是在去年的11月16日，当时成品油价格随国际油价下跌下调了3%左右。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
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