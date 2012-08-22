中国或在下月上调成品油价格

中国2016年末劳动年龄人口减少349万 常住人口城镇化率续升
路透北京2月28日 - 中国国家统计局周二发布2016年统计公报显示，中国2016年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数较上年末减少349万，至90,747万人，在全国总人口中占比65.6%，2015年末为66.3%。
路透北京8月22日电---一家能源咨询机构的数据显示，随着三地原油变化率再破4%，中国或考虑下月再次上调成品油价格。
中国是世界上第二大石油消费国。
安迅思周三公布的数据显示，8月21日，布兰特、迪拜和辛塔三种原油22个工作日移动均价变化率比中国上次提高成品油价格後的水平高出了4.25%。
根据目前的一个月考察期，中国政府至少得等到9月中旬开始上调。中国上一次调整成品油零售价是在8月10日。
根据中国现有的成品油定价机制，当三种原油22个工作日移动均价变化率突破4%时，通常会引发国内成品油价格的上调。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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