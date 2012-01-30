国际油价上涨致国内成品油面临调价

路透北京1月30日电---安讯思息旺能源网(C1 Energy)周日发布的报告称，原油价格的上涨已突破4%的触发点，这也暗示中国政府或考虑继去年4月份之後再度提高成品油价格。

报告称，截至到2012年1月27日，布伦特、迪拜、辛塔三地原油加权平均变化率为4.1%。

中国政府或在今年上半年宣布新的燃油定价机制。此前业界预计中国政府将在去年年底前出台新的定价政策。

安讯思息旺能源网和中国国家发改委在原油加权价格的计算上略有不同。

发改委可能选择推迟提高成品油价格，後者已然接近历史高点。

中石化(0386.HK)的一名负责市场营销的高管表示，政府不太可能在农历正月十五（2月6日）前提高成品油价格。

发改委表示，除考虑通胀、燃料供需等其他因素外，当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，政府可相应调整国内成品油价格。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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