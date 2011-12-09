北京拟从明年实施国五油品标准

路透北京12月9日电---北京市环境保护局称，由於北京空气污染严重，计划明年上半年实施第五阶段车用汽柴油标准，即相当於欧五的最高标准。

环保局在网站发布公告称，"按照《北京市清洁空气行动计划（2011－2015年大气污染控制措施）》等规划，我市力争2012年实施国五机动车排放标准，并配套供应相应标准的车用燃油。"

公告还表示，"目前北京市第五阶段车用汽柴油地方标准现公开徵求意见，计划明年上半年实施。"

北京为在2008年夏季奥运会前减少烟雾天空，于当年率先开始实施第四阶段车用汽柴油标准，此後其他一些城市跟进实施，但中国多数地区仍在沿用欧三汽柴油标准。

尽管政府下令今年7月开始全国统一使用欧三标准柴油，但一些炼油厂仍在生产欧二标准的柴油。

欧五标准要求油品中硫含量为10ppm，欧四标准要求的含量为50ppm，欧三标准对汽柴油硫含量的要求分别为150ppm和350ppm。

中石化(600028.SS)(0386.HK)燕山炼油厂是北京车用燃料的主要供应方，该公司已经投资生产欧五标准的汽柴油。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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