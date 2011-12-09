北京拟从明年实施国五油品标准

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月9日电---北京市环境保护局称，由於北京空气污染严重，计划明年上半年实施第五阶段车用汽柴油标准，即相当於欧五的最高标准。
环保局在网站发布公告称，"按照《北京市清洁空气行动计划（2011－2015年大气污染控制措施）》等规划，我市力争2012年实施国五机动车排放标准，并配套供应相应标准的车用燃油。"
公告还表示，"目前北京市第五阶段车用汽柴油地方标准现公开徵求意见，计划明年上半年实施。"
北京为在2008年夏季奥运会前减少烟雾天空，于当年率先开始实施第四阶段车用汽柴油标准，此後其他一些城市跟进实施，但中国多数地区仍在沿用欧三汽柴油标准。
尽管政府下令今年7月开始全国统一使用欧三标准柴油，但一些炼油厂仍在生产欧二标准的柴油。
欧五标准要求油品中硫含量为10ppm，欧四标准要求的含量为50ppm，欧三标准对汽柴油硫含量的要求分别为150ppm和350ppm。
中石化(600028.SS)(0386.HK)燕山炼油厂是北京车用燃料的主要供应方，该公司已经投资生产欧五标准的汽柴油。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。