版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 11:48 BJT

国务院常务会议称要加快油品质量升级

中国国务院常务会议周三表示，今年6月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于10ppm)、年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于10ppm)，过渡期均至2017年底。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐