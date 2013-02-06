国务院常务会议称要加快油品质量升级 合理确定成品油价格

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京2月6日 - 随着汽车保有量快速增长,尾气排放对大气污染的影响日益增加,为加快油品质量升级,中国国务院常务会议周三表示,今年6月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于10ppm)、年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于10ppm),过渡期均至2017年底.
中国政府网引述会议内容并称,在已发布第四阶段车用汽油标准(硫含量不大于50ppm)的基础上,由国家质检总局、国家标准委尽快发布第四阶段车用柴油标准(硫含量不大于50ppm),过渡期至2014年底.
"要按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格,"会议指出.
此外,还要加快国内炼油企业升级改造,确保按照汽、柴油标准升级实施时间如期供应合格油品.中石油、中石化、中海油要首先如期完成改造任务.加快汽车发动机相关技术研发与应用.
会议并提出,要完善对困难群体和公益性行业补贴政策.加强油品质量监管,加大处罚力度.(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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