中国称赖昌星已认罪 移交检方处理

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透北京12月30日电---中国官方媒体周五报导称，中国头号通缉犯赖昌星已认罪，现在将被移送至检方。
中国指责赖昌星1990年代涉入作案金额达数十亿美元的走私案，多年来一直寻求加拿大将赖昌星递解回国。
自从被加拿大政府遣返回国後，关於赖昌星的消息就一直未有耳闻。
据中央人民广播电台网站(www.cnr.cn)的简短报导称，赖昌星涉嫌走私案已侦查终结，已移交厦门检察机关审查起诉。
"赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳。"
该报导未提及何时对赖昌星案进行审判。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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