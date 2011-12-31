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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 08:11 BJT

中国称赖昌星已认罪 将移交检方

中国官方媒体周五报道，中国头号通缉犯赖昌星已认罪，并将被移送至检方。中国指责赖昌星1990年代涉入作案金额达数十亿美元的走私案，多年来一直寻求加拿大将赖昌星递解回国。自从被加拿大政府遣返回国後，关於赖昌星的消息就一直未有耳闻。路透

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