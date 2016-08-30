版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 19:42 BJT

中国总规模100亿元京津冀产业结构调整引导基金设立 首期规模10亿

路透北京8月30日 - 新华社周二报导，京津冀产业结构调整引导基金今日在天津自贸区中心商务片区正式设立。基金总规模100亿元人民币，首期规模10亿元由财政出资，以后若干期将考虑大型国有企业、大型金融机构等参与引导基金出资或与引导基金开展合作等模式。

报导称，基金存续期为10年，注册于天津自贸区中心商务片区。

报导并援引天津市滨海新区副区长夏青林的话称，引导基金采取参股不控股、项目选择市场化、日常管理专业化、资金使用透明化的原则进行投资决策。除与专业基金管理机构合作设立子基金外，引导基金还将积极对接并参与出资京津冀协同发展基金和京津冀产业结构调整基金。

夏青林表示，在参股子基金的设立上，将积极吸引包括境外资金在内的社会资本参与投资，加快产业转型升级，推动产业转移对接。

据了解，引导基金的落户地天津自贸区中心商务片区，加快推进金融机构聚集和业务创新，已聚集金融及类金融机构896家，管理资产规模超过1.8万亿。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐