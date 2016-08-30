中国总规模100亿元京津冀产业结构调整引导基金设立 首期规模10亿

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京8月30日 - 新华社周二报导，京津冀产业结构调整引导基金今日在天津自贸区中心商务片区正式设立。基金总规模100亿元人民币，首期规模10亿元由财政出资，以后若干期将考虑大型国有企业、大型金融机构等参与引导基金出资或与引导基金开展合作等模式。
报导称，基金存续期为10年，注册于天津自贸区中心商务片区。
报导并援引天津市滨海新区副区长夏青林的话称，引导基金采取参股不控股、项目选择市场化、日常管理专业化、资金使用透明化的原则进行投资决策。除与专业基金管理机构合作设立子基金外，引导基金还将积极对接并参与出资京津冀协同发展基金和京津冀产业结构调整基金。
夏青林表示，在参股子基金的设立上，将积极吸引包括境外资金在内的社会资本参与投资，加快产业转型升级，推动产业转移对接。
据了解，引导基金的落户地天津自贸区中心商务片区，加快推进金融机构聚集和业务创新，已聚集金融及类金融机构896家，管理资产规模超过1.8万亿。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。