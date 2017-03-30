中国基金业协会会长称资管业务须杜绝资金池 严守不刚性兑付底线

路透北京3月30日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。

他在2017年中国证券投资基金业年会上称，根据公开募集和非公开募集两类产品的特征制定针对性监管标准，统一公私募产品运作规范。公募类产品须满足面向非特定对象募集的特定要求，保证产品结构简单，低杠杆或无杠杆，保证高流动性和申赎自由；私募类产品须满足合格投资者要求，对投资者进行充分信息披露。

他认为，资管市场应形成三层有机架构。从基础资产到组合投资交给普通公私募基金以及公募REITs等专业化投资工具，从组合投资工具到大类资产配置，交给FOF和目标日期基金（TDFs）等配置型投资工具，通过投资工具的分散投资可以化解非系统性风险，通过公募FOF的大类资产配置可以化解系统性风险。

他并指出，应推动理财销售机构转型为真正的募集机构，承担起销售适当性职责，推动理财资金通过公募FOF产品转化为长期资产配置需求，同时允许符合条件的专业机构和个人从事投资组合管理服务；应当推动各类养老金专注于长周期资产配置和风险管理，通过公募基金、公募REITs等专业化工具配置到基础资产端。

他建议，应加快研究促进长期资本形成的税收体制，推动《基金法》税收中性原则落地，避免基金产品带税运营，推动REITs等长期投资工具更好地对接长期资产。并发展不动产证券化和公募REITs，通过不动产证券化+公募REITs实现公共不动产的社会化投资和长期持有，缩短融资链条，切实降低实体经济部门杠杆率。

洪磊并建议，应积极推进基金管理公司健全以董事会为核心的公司治理机制，推动基金管理公司股权构成多元化，鼓励专业人士、成熟私募机构参与设立基金管理公司。

洪磊希望，在投资工具端，建立公募基金ESG投资评价体系，改变短期规模业绩导向。在资产配置端，推动有税收递延优惠支持的三支柱养老金建设，将短期理财资金转化为以长期投资为目标的个人账户养老金或公募型FOF产品，遵循ESG原则进行长期资产配置，从资金端约束资产管理机构的投资行为。（完）