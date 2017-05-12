中国基金业协会称基金公司及其子公司去年承接银行委托资金超9万亿

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月12日 - 中国基金业协会近日发布统计数据称，截至2016年底，基金公司及其子公司专户资金来源中，银行委托资金合计达到9.15万亿元人民币；但基金公司专户产品收益较2015年下降逾11个百分点。
该协会发布的证券期货经营机构私募资产管理业务2016年统计年报并显示，其中，基金公司专户资金来源中，银行委托资金为2.73万亿元，占比达58.1%，较2015年下降2.9个百分点。
基金子公司专户资金来源中，银行委托资金占比达63.1%，与2015年基本持平。
产品收益方面，受股票市场低迷、债券市场大幅调整的影响，基金公司专户产品平均收益率下降到2.30%，较2015年降低11.2个百分点。
其中，股票类产品平均收益率1.7%；混合类产品平均收益率1.6%；债券类产品平均收益率2.9%；现金管理类产品平均收益率2.8%；QDII类产品平均收益率3.2%。各类产品收益率与2015年相比均有不同程度的下降。
基金子公司存续一对一专户平均收益率为6.00%，较2015年提升0.78个百分点；存续一对多专户平均收益率达5.12%，较2015年回落1.3个百分点。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。