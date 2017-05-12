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中国财经 | 2017年 5月 12日 星期五 11:41 BJT

中国基金业协会称基金公司及其子公司去年承接银行委托资金超9万亿

路透北京5月12日 - 中国基金业协会近日发布统计数据称，截至2016年底，基金公司及其子公司专户资金来源中，银行委托资金合计达到9.15万亿元人民币；但基金公司专户产品收益较2015年下降逾11个百分点。

该协会发布的证券期货经营机构私募资产管理业务2016年统计年报并显示，其中，基金公司专户资金来源中，银行委托资金为2.73万亿元，占比达58.1%，较2015年下降2.9个百分点。

基金子公司专户资金来源中，银行委托资金占比达63.1%，与2015年基本持平。

产品收益方面，受股票市场低迷、债券市场大幅调整的影响，基金公司专户产品平均收益率下降到2.30%，较2015年降低11.2个百分点。

其中，股票类产品平均收益率1.7%；混合类产品平均收益率1.6%；债券类产品平均收益率2.9%；现金管理类产品平均收益率2.8%；QDII类产品平均收益率3.2%。各类产品收益率与2015年相比均有不同程度的下降。

基金子公司存续一对一专户平均收益率为6.00%，较2015年提升0.78个百分点；存续一对多专户平均收益率达5.12%，较2015年回落1.3个百分点。（完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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