中国秘密基金：导致铜市溃败的一支重要力量

2012年3月23日，洋山深水港附近的一个仓库，一位工人在将铜产品从车上卸下来。 REUTERS/Carlos Barria

* 中国民间投资基金建立起巨大的空头仓位--消息人士

* 导致上周五抛盘的一场完美风暴--分析师

* 中国铜融资交易未见大规模解除--交易商

路透香港/上海/悉尼3月13日 -在本周铜价挫至约四年低位的这波跌势中，持有巨大空头仓位的中国基金扮演了极为重要的角色，这表明他们在全球大宗商品市场上的影响力与日俱增。

根据基金业消息人士、期货交易商及分析师，这些基金自12月开始就一直积累空头仓位。由于中国需求放缓，以及担忧中国信贷动荡可能解除铜作为担保品的融资交易，铜市已经焦躁不安。

上周五，趁上海超日太阳能公司债务违约引发对中国信贷市场的担忧之际，基金及其他投机客突然大量抛售伦敦金属交易所(LME)及上海期铜合约，

抛售规模表明，中国基金在全球商品市场上正赢得更大话语权，考虑到中国允许人民币可自由兑换的意向以及试水自由贸易区，这种影响力将可能增强。

基金研究公司Z-BenAdvisors数据显示，中国拥有700家左右的私募基金，管理约3,000亿元人民币(488.2亿美元)。部分基金既投资大宗商品期货又投资股市。

其中很多基金行踪神秘，由富人提供支持，而且没有开通在线网站。

新湖期货一位资深分析师廉正表示，很多对冲基金看空铜市场已经有一段时间，它们一直在等待入市的合适时机。

他还称，中国经济数据疲软、需求疲弱、铜库存飙升，以及今年两会缺乏刺激需求的新政等因素打压了人气，而超日太阳能债务违约则是“完美风暴”的导火索。

伦敦三个月期铜在一周内下跌近10%，周三触及44个月低点每吨6,376.25美元，随后略回升至6405美元。上海期铜周五最新报每吨44,220元人民币，距离四年半低点不远。

廉正称铜价可能进一步下跌，因为还有很多投资者想要做空市场。

如欲浏览铜融资图表，请点选：link.reuters.com/pez57v

**空头仓位**

买盘受到看空押注的推动，这一看法受到市场数据支持。上海期货交易所数据显示，随着铜价从3月7日起大跌11%至四年半低点，未平仓合约或新开仓合约剧增了30%。

”我们肯定是持有空头头寸...至少在上半年是这样，“一家中国基金的消息人士称，因未获允许对媒体置评而不愿具名。

这家基金在LME和上海均持有空头仓位，不过该消息人士称，一旦需求改善，或者铜价接近全球矿业巨擘的生产成本，将考虑改变目前操作。

两名矿业消息人士指出，中国铜矿业者也扩大在上海就价格跌势进行对冲，增持空头仓位。

中国是全球最大的精铜消费国，占到全球需求的40%左右，不过自去年起成长已经放缓，预期今年全球出现铜供给过剩。

交易商估计，过去两年来中国进口的铜当中，超过一半以上是当做抵押品筹资，也因此北京方面控制信贷以及遏制影子银行的措施恐将冲击铜市场。

不过巴克莱驻新加坡分析师SijinCheng说道，信贷市场紧缩或价格下滑，不太可能造成融资交易爆发普遍问题，因开出的融资信用证是90-180天左右，这意味着不会受到短期价格波动影响。

”这同保证金交易不同，迫不得已必须进行平仓。(铜融资)中通过回购交易，所有的成本均之前就可获知并锁定。“Cheng说道。

办理结构融资交易的交易商表示，铜的卖盘是来自投机客，并非来自于融资交易违约。

”投机客是主要推动力。我们还没有听到过有任何违约。“上海一贸易行的消息人士称。(完)

(编译 王兴亚/朱晓军/孙茉莉; 审校 王洋/高琦/张明钧)

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