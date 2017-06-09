消息人士称中国监管部门拟规范公募基金浮动管理费收取 应设上限

路透北京6月9日 - 两位消息人士周五透露，中国监管部门日前发文拟规范公开募集证券投资基金浮动管理费的收取，基金管理人申请募集可提取业绩报酬的公募基金，应当引入跟投机制、规范提取条件并设置管理费上限，加强和投资者的利益绑定，避免过度承担投资风险。

据路透获得的该指引文件(初稿)显示，浮动管理费基金是指基金管理人收取的管理费与业绩表现直接挂钩的基金。根据收费方式不同，浮动管理费基金可以分为“支点式”上下浮动管理费基金和提取“业绩报酬”浮动管理费基金两类。

文件并对管理费上限作出明确规定，“基金提取业绩报酬后，年度收取的总管理费用，不得超过考核期内平均资产规模的5%。”

据国内媒体此前报导，自2013年国内首只浮动费率基金发行破冰之后，截至目前，浮动费率基金共42只。

上述指引并要求，浮动管理费基金的基金经理应当具备五年以上股票型或混合型或债券型公开募集证券投资基金管理经验，或者在证券基金经营机构从事股票和债券投资管理工作且担任投资经理五年以上。

浮动管理费基金基金经理的年度绩效收入中不少于30%的部分应当递延发放，递延时间不少于两年。

提取业绩报酬基金应当采用封闭或定期开放运作方式，考核期内不得开放申购、赎回（采用逐笔计提法计提业绩报酬的浮动管理费基金除外），确保基金管理人、投资者责权对等、风险和收益匹配。

此外，提取业绩报酬基金应当引入发起式资金。基金管理人在募集基金时，使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1,000万元人民币。

其中，发起式资金中，管理该业绩报酬基金的基金经理出资比例应当不低于10%。发起式资金对应的基金份额应当锁定，在业绩报酬基金运作期间不得赎回，如果赎回上述基金份额，则后续不得再提取业绩报酬。

文件同时规定，基金管理人申请募集“支点式”浮动管理费公募基金，应当按照“奖惩对等”、“有限浮动”的原则设置管理费。采用浮动管理费模式的基金，应当为债券型基金、绝对收益策略基金。基金管理人应当根据基金的投资目标、投资策略合理设定业绩比较基准。

对于路透的询问，中国证监会暂未予以立即回应。（完）