中国FOF基金发展面临国内投资品种不够丰富等挑战--前海开源

路透上海9月26日 - 中国证监会上周五正式发布基金中基金（FOF）指引规定后，前海开源基金管理公司投资副总监聂守华认为，虽然FOF基金在国内发展空间巨大，但亦面临投资品种不够丰富、大类资产波动性差异明显等挑战。

他在相关简评中指出，从发达国家的经验来看，FOF在公募基金中占据重要的位置。以美国为例，FOF占据了共同基金总额的10%。更引人注目的是，在过去的15年内FOF规模的复合增长率远远的超过了共同基金本身的增长率，反映了FOF在近年来的接受度和被认可度。

他说，美国FOF的快速发展同养老金和退休金的投资转向主要由个人投资者管理有比较密切的关系。而随着国内投资者对退休金和“养老钱”投资意识的增强，国内FOF巨大的发展空间开始显现。

目前国内公募基金个数已达3,000多只，不少投资者在投资选择上已无所适从。公募FOF可以解决普通投资者在投资基金方面面临的两大挑战：大类资产配置和基金投资标的的选择。

但聂守华指出，从投资的角度来说，海外一些比较成熟的大类资产配置方法，比如风险平价模型，在国内的应用就有比较大的挑战。因为海外各大类资产的投资品种比较丰富，大类资产的波动性之间的差异没有国内的大类资产之间那么明显，同时海外存在比较多的具有杠杆特性的衍生品标的可以平衡各资产之间的波动率。

他还补充道，国内股票市场的波动率远高于债券市场，同时债券型公募基金的杠杆率也比较低，因此在不降低FOF的收益率和波动性要求下，股票型基金在FOF中的配置比较关键，需要管理人具有较强的对股票市场趋势的把握能力以及采用定性和定量有机结合的方法构建FOF组合。

他透露，前海开源数月前已布局公募FOF。目前为止，独立的FOF部门，拟任公募FOF基金经理以及相关的投研团队和支持人员都已经成型?。当前筹备的面对全市场投资的FOF产品将很快报送证监会审批，随着公司公募产品线在各大类资产类别中的逐渐丰富，未来也会考虑发行内部FOF产品。（完）