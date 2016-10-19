华夏基金与罗素投资进行排他战略合作 将布局FOF

路透北京10月19日 - 中国大型基金公司--华夏基金周三宣布，携手罗素投资进行排他战略合作，将通过创新型研究小组，就资产配置、基金研究等方面进行深度合作，联合布局基金中基金（FOF）。

华夏基金总经理汤晓东在“2016中国FOF元年高峰论坛”上表示，面对琳琅满目的基金产品，投资者很难有精力和专业知识寻找、跟踪和管理自己的基金投资，而FOF产品可以解决投资者的困扰，华夏基金希望利用FOF为投资人提供更好的产品和服务。

“琳琅满目的基金产品，使得挑选基金的难度不亚于选一只好股票，有必要借助基金管理人的专业能力选择基金。”他说，目前华夏基金已经准备了面向各类风险偏好客户的一系列FOF产品方案。

中国基金业协会副会长钟蓉萨表示，当前基金产品仍存在同质化现象，管理层关注如何帮助投资者选择有特色的基金。另外，投资者通过原有的渠道方式难以发现有特色的小基金公司产品，未来希望通过FOF模式来改变基金销售的整个模式。

她并指出，未来管理层希望基金公司通过FOF积累总结经验，提升基金公司资产配置能力，帮助投资者选好投资工具；与此同时，让基金公司更加尽心地做好投研工作，做好基金业绩。

根据基金业协会的数据，截至8月份，中国公募基金产品数量达到3,296只，多于沪深两市上市公司总数，如果将专户和私募产品计算在内，基金数量更多。（完）