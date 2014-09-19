中国拟成立的集成电路产业基金规模有望达1,500亿--报载

路透上海9月19日 - 据上海证券报周五报导，即将成立的中国集成电路产业基金出现超募，从最初的1,000亿元人民币提高至1,200亿元后，后续规模有望进一步上调至1,300-1,500亿元。

报导引述四川经信委副主任方存好在一会议上透露，产业界关注的国家集成电路产业投资基金出现超募，规模有望达到1,300-1,500亿元。同时，四川正酝酿成立数百亿元规模的集成电路产业基金，通过注册资本金等方式对投资四川的产业项目进行扶持。

其进一步强调，四川将加大金融扶持和机制创新，其中加大金融扶持力度和设立信息安全和集成电路产业投资基金是重要的一环。四川将围绕加快发展集成电路设计业、特色发展集成电路制造业、着力发展集成电路封装测试业、配套发展集成电路设备和材料业的思路，大力发展安全可靠芯片和集成电路产业。

报导称，目前，北京、安徽、天津等地相继出台了集成电路扶持意见，通过设立投资基金，重点支持地方龙头在集成电路领域进行整合做大。其中，安徽的计划最为激进，提出2017年省内集成电路产值达300亿元以上，2020年总产值达600亿元，支持合肥等市建立集成电路产业发展基金。

6月公布的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，到2015年，集成电路产业销售收入超过3,500亿元；2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。要设立国家产业投资基金，主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。

报导引述一位参会的业界人士表示，如果产业基金首批规模达到1,500亿元，将大大提升市场人士的预期，这对行业来说将是一个大利好。

他指出，作为资本密集型行业，国家集成电路产业基金规模一再提升，一方面体现了国家政策扶持力度的增强，另一方面说明在政府产业引导之下市场的资源配置能力正在进一步加强，资本对集成电路产业的关注度将持续高涨。这有助于解决行业内企业融资难、持续创新能力不强等突出问题。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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