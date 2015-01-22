中国投资基金或再次打压铜价 将视春节后需求状况而定

2015年1月6日在智利拍到的一家铜冶炼厂的工作场景。 REUTERS/Rodrigo Garrido

路透香港1月21日 - 中国投资基金表示，它们将关注春节后中国的铜消费情况，以决定是否再次努力推低铜价。此前这些基金的卖空操作将铜价打压至逾五年新低。

据交易员表示，一年内至少有三次铜价大跌的背后有这些神秘基金的身影，其中一次是2014年3月，当时铜价在三天内挫跌逾8%。

“很多基金建立了铜空头头寸。现在的关键问题是，春节假期过后中国的需求是否将持续疲软，”一位上海的基金经理表示，他说他的基金就曾做空金属铜。

“如果需求持续疲弱，价格可能会进一步下滑。铜价当前没有强劲支撑。我们认为跌至5,000美元也不足为奇，”他说。

上周伦敦金属交易所(LME)期铜跌破每吨5,400美元触及五年半新低。但继上周五中国国家电网公布2015年创纪录的投资计划后又有所回升，周三收报5,771美元。

中国铜消费形势料将在2月春节假期之后回暖，因工厂将重新开工，并在第二季度之前补充库存。一般而言，北方天气在第二季转暖，是产量较高的时期。

但三家投资基金的经理和从事交易的消息人士表示，如果需求弱于预期，基金可能继续在上海及国际市场卖出铜。

基金经理预计，2015年第一季国内需求疲弱，部分因为春节假期前后许多工厂关闭；这将加剧国内市场的压力。进口量较高以及2014年第四季国内产出强劲，已然令中国铜市承压。

他们表示，再加上油价极度疲软，促使许多基金今年伊始在上海和LME卖出铜。他们认为，市场底部介于每吨4,500-5,200美元之间。一只基金正等待铜价跌至5,000美元再出手买进。

“我们不确定国家电网的巨额投资是否会改变市场基本面。现在能做的就是密切关注春节过后的需求状况，”第二位基金经理说，他就职于上海一家大型基金。

花旗驻上海的大宗商品策略师Ivan Szpakowski称，“好几个月以来，中国的投机客们一直比西方同行持更为偏空的看法。部分原因是他们看到中国有大量精炼产能投产。他们对此密切追踪，这种情况在下半年愈发严重。”

“由于信贷趋紧以及房地产市场低迷，他们中很多人相当看淡中国需求前景。原因并非只有一个，”他补充说。

不过，第二位基金经理和深圳一基金经理表示，国家电网的投资计划披露后，一些基金本周可能已经回补了部分空仓。

这位深圳的经理称，基金未来几周或将回补更多空仓以锁定获利，因为春节长假之前，经理们希望降低风险，而一些投资者希望变现。(完)

(编译 王颖/王兴亚；审校 徐文焰)

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