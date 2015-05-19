4月末中国基金业规模6.2万亿元 当月大增近万亿--基金业协会

路透上海5月19日 - 在中国股市大涨的驱动下，基金规模也一路水涨船高。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至今年4月末，中国公募基金资产规模合计达6.2万亿元人民币，单月大增近万亿元或18.3%。

基金业协会网站公布的数据并显示，分类型看，当月除债券基金资产仅微升外，其余类型基金均明显增长；其中4月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到17,695亿元和13,122亿元，当月合计增长5,707亿元，增量占比达到约六成。

此外，货币型基金4月末规模为24,989亿元，当月增3,339亿元；而在港股大幅上涨的推动下，4月QDII(合格境内机构投资者)基金规模剧增近八成至977亿元。

截至2015年4月底，中国境内共有基金管理公司96家，其中合资公司46家，内资公司50家；取得公募基金管理资格的证券公司七家，保险资管公司一家。(完)

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(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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